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11 октября, 12:38

Пресс-атташе сборной Польши: «У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем»

Польша не планирует проводить матч со сборной России в ближайшем будущем
Виктория Кравченко
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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски рассказал, что думает о проведения товарищеского матча со сборной России.

«У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем», — цитирует Квятковского Metaratings.ru.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Источник: https://metaratings.ru/news/polsha-ne-namerena-provodit-match-so-sbornoy-rossii-v-obozrimom-budushchem-1382220/
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