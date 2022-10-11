Пресс-атташе сборной Польши: «У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем»

Польша не планирует проводить матч со сборной России в ближайшем будущем

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски рассказал, что думает о проведения товарищеского матча со сборной России.

«У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем», — цитирует Квятковского Metaratings.ru.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.