Тарханов прокомментировал возможное выступление Малкома за сборную России

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов порассуждал на тему того, что бразильский форвард «Зенита» Малком может выступать за сборную России.

Футболист заявлял, что готов будет играть за российскую сборную, когда получит гражданство страны.

«Конечно, как футболист он бы пригодился. Если УЕФА разрешит России играть. Если пока мы не участвуем в Европе и в мире, сколько понадобиться времени, чтобы они вошли в ФИФА и УЕФА?» — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.