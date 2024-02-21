Полина Гагарина может исполнить гимн России перед матчем со сборной Сербии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, кто может исполнить гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии в Москве.

«По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведем переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении», — приводит слова Терешина ТАСС.

Также Терешин заявил, что в числе возможных исполнителей гимна — Ильдар Абдразаков, Василий Герелло, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.