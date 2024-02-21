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21 февраля, 14:48

Сако: «Однажды сборная России выиграет чемпионат мира»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Умар Сако ответил на вопрос о том, что знал о России до перехода в ростовский клуб.

«Что здесь холодно, живут хорошие люди и много пробок в Москве — об этом мне рассказывали друзья. Ростов-на-Дону — хороший город с добрыми людьми. В 2018 году у вас проходил чемпионат мира, и это был лучший турнир за всю историю», — приводит «РБ Спорт» слова Сако.

Также он предположил, выиграет ли сборная России когда-нибудь чемпионат мира.

«Да, в один день это случится. Футбол — жизнь, здесь все возможно, как и победа российского клуба в Лиге чемпионов. Однажды это случится», — добавил футболист.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Лучший результат отечественных футболистов на мировых первенствах — 4-е место в турнире 1966 года в Англии.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
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