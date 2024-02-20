Борис Игнатьев: «Хочется, чтобы в марте сборная России сыграла лучшим составом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды против Сербии и Парагвая. Встречи пройдут в Москве 21 и 25 марта.

«Игры с Сербией и Парагваем — другой уровень, более высокий, чем в товарищеских встречах до этого. Конечно, хочется, чтобы в марте сборная России сыграла лучшим, боевым составом. Чтобы по возможности приехали все наши легионеры. Соперники для этого соответствующие. Это не тот вариант, когда можно наигрывать молодежь, просматривать кандидатов. Важно показать, кто у нас есть», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.