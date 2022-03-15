Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:46

Колосков: «Сначала на поводу пошли УЕФА и ФИФА, а теперь и CAS, который должен был быть объективным органом»

Колосков отреагировал на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах организации
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

«У нас была обоснованная апелляция, но я ожидал такого решения. Все это очень печально. Сначала на поводу пошли УЕФА и ФИФА, а теперь и CAS, который должен был быть объективным органом. Такое решение не красит арбитражный суд», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отметил, что у игроков может пропасть мотивация.

«Мотивация у игроков пропадет. Они же люди. Они хотят побеждать, самоутверждаться и показывать свои силы. Но это не значит, что не надо проводить сборы. Надо искать соперников. С кем можно играть, а такие есть. Надо думать, как не потерять у игроков вкус к международным матчам», — добавил Колосков «СЭ».

Ранее, 15 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

ФИФА и УЕФА в конце февраля приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Футбол
Вячеслав Колосков
УЕФА
ФИФА
1
3
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости