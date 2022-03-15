Колосков: «Сначала на поводу пошли УЕФА и ФИФА, а теперь и CAS, который должен был быть объективным органом»

Колосков отреагировал на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах организации

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

«У нас была обоснованная апелляция, но я ожидал такого решения. Все это очень печально. Сначала на поводу пошли УЕФА и ФИФА, а теперь и CAS, который должен был быть объективным органом. Такое решение не красит арбитражный суд», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отметил, что у игроков может пропасть мотивация.

«Мотивация у игроков пропадет. Они же люди. Они хотят побеждать, самоутверждаться и показывать свои силы. Но это не значит, что не надо проводить сборы. Надо искать соперников. С кем можно играть, а такие есть. Надо думать, как не потерять у игроков вкус к международным матчам», — добавил Колосков «СЭ».

Ранее, 15 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

ФИФА и УЕФА в конце февраля приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.