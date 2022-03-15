Заика: «Для меня сейчас главное — сам вызов в сборную, возможность потренироваться на другом уровне»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился эмоциями после первого в карьере вызова в сборную России.

— Честно говоря, не следил за объявлением состава. Были больше мысли в голове о своей игре с «Химками». Конечно, был в курсе, что в марте будет сбор, что официальных матчей не будет, но вот такого, чтобы сидел и ждал списка вызванных, не было. Поэтому сегодня с утра очень приятно удивился, — цитирует Заику сайт РФС.

— Как узнали о вызове?

— Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была — как будто не меня, а ее в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на ЕВРО. Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена — мой главный болельщик.

— А ваш старший сын осознает, что его папу взяли в сборную России?

— Думаю, еще нет, ему всего 3,5 года. Хотя когда смотрит матчи «Сочи» по телевизору, то узнает меня. Подходит к экрану, тычет пальцем, говорит: «Папа, папа!»

— Вы уже в курсе, что сбор пройдет в необычном формате, без официальных матчей?

— Да, но честно скажу: об этом вообще не думаю. Для меня сейчас главное — сам вызов, возможность потренироваться на другом уровне, почувствовать атмосферу сборной. Это шаг вперед.

— Знакомы с Валерием Карпиным?

— Нет, не знаком ни с Валерием Георгиевичем, ни с остальным тренерским штабом. Знаю только ребят, с кем пересекался в «Сочи»: Андреем Мостовым, Антоном Заболотным.

— Попасть в сборную в 29 лет — каково это?

— Да как-то не обращаю внимания на возраст. Шансы есть всегда. Главное, что ты делаешь на поле и как относишься к футболу. Ну и, конечно, здоровье.

29-летний Заика в нынешнем сезоне за «Сочи» принял участие в 24 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.