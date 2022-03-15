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CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских команд в турнирах организации

CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских команд в турнирах организации
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
CAS оставил в силе запрет УЕФА.
Фото Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Пока это промежуточный вердикт, полноценные слушания должны состояться в ближайшие недели.

ФИФА и УЕФА в конце февраля приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Из-за этого сборная России была исключена из состава участников стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Катаре, а московский «Спартак» был отстранен от Лиги Европы, где должен был сыграть в 1/8 финала с немецким «Лейпцигом».

Позже РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить данное решение ФИФА и УЕФА об отстранении, а также приостановить его действие на время судебного разбирательства.

Источник: https://tass.ru/sport
УЕФА
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