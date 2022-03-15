Булыкин оценил перспективы Дзюбы в сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

«Не думаю, что сборная для него закрыта. Просто у него, наверное, есть объективные причины, но сейчас сборная футбольная вообще вся под вопросом.

Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше — будут решать. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут», — приводит News.ru слова Булыкина.

Сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России объявил состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба пропустит сбор по семейным обстоятельствам.