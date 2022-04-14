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Колосков: «Было бы хорошо сыграть в Катаре. Получится определенное присутствие сборной России»

Колосков отреагировал на возможное проведение матча России и Ирана в Катаре
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана на стадионе чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Конечно, было бы хорошо сыграть в Катаре. Действительно получится определенное присутствие сборной России. Такие товарищеские игры просто необходимы. Санкции — это вещь невечная, команду надо готовить», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Вячеслав Колосков
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