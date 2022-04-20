Колосков отреагировал на то, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость от том, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018. РФС на текущий момент получил только 30 процентов от общей суммы.

«Приостановление ФИФА выплат за ЧМ-2018? Это грабеж среди бела дня!» — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну .

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года проходила в России с 14 июня по 15 июля. Россия первый раз в своей истории стала страной — хозяйкой мирового первенства.