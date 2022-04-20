Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:08

Колосков отреагировал на то, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018

Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость от том, что ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018. РФС на текущий момент получил только 30 процентов от общей суммы.

«Приостановление ФИФА выплат за ЧМ-2018? Это грабеж среди бела дня!» — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну .

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года проходила в России с 14 июня по 15 июля. Россия первый раз в своей истории стала страной — хозяйкой мирового первенства.

4
0
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «Было бы хорошо сыграть в Катаре. Получится определенное присутствие сборной России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости