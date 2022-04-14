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Сегодня, 17:52

Почетный президент РФС рассказал о переговорах с ФИФА по товарищескому матчу с Ираном

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о переговорах с ФИФА по организации товарищеского матча с Ираном. Как ранее сообщал «СЭ», сборные России и Ирана планируют провести товарищескую встречу 2 июня.

«Пока у нас нет официального разрешения от ФИФА на проведение этой игры. По уставу требуется разрешение международной федерации футбола на проведение игры между командами из разных конфедераций. Знаю, что РФС такое разрешение запросил. Но у меня нет информации, что мы получили согласие от ФИФА», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Вячеслав Колосков
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