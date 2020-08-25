Почему в сборную не вызвали Соболева? Мнение Мостового

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой — о выборе в атакующей линии национальной команды на матчи Лиги наций.

— Не вызвали Соболева исходя из того, что есть Дзюба, Луценко, Комличенко и Смолов, — заявил Мостовой «СЭ». — Кому-то нужно отказать. Я вспоминаю времена, когда у нас не хватало нападающих, а сейчас их перебор. До появления в «Динамо» Комличенко мало кто знал, хотя много забивал в Чехии, а теперь Николай — в сборной. Выбор большой на всех позициях. (Евгений Белоусов)

Напомним, что 3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск). ?

Луценко, Смолов и Мостовой вызваны в сборную России. Состав на матчи Лиги Наций