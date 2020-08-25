Луценко, Смолов и Мостовой вызваны в сборную России. Состав на матчи Лиги Наций

Стал известен состав сборной России на матчи Лиги Наций. Отметим, что вызов в национальную команду получили полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и форвард «Арсенала» Евгений Луценко.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

Напомним, что 3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск). В Лиге нация сборная России выступает в группе с Сербией, Венгрией и Турцией.