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5 марта, 10:59

Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией

Сергей Разин
корреспондент
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Пелагея.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Популярная певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем против Сербии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

Ранее сообщалось, что гимн может исполнить Полина Гагарина.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240305/sbornaya_rossii-1931155471.html
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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