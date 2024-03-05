Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией

Популярная певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем против Сербии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

Ранее сообщалось, что гимн может исполнить Полина Гагарина.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.