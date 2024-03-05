Тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем.

По словам российского специалиста, у него есть предложение от зарубежного клуба. Также Черчесов заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в сборную России.

«Если говорить про сборную, то у нее есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать [контракт] или нет. А там [если] обратятся — будем этот вопрос, как говорится, решать. Я всегда говорю, что [работа] в сборной своей страны — это не приглашение, а назначение.

Что касается зарубежных клубов, я же вам показал пару смс — есть определенный спрос. Другое дело, что мы же видим, что в мире творится. И у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране. Вот такая позиция», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов работал со сборной России в 2016–2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, где она только по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. — 3:4), и в финальный турнир Евро-2020, после которого покинул свой пост.

После сборной России Черчесов в период с декабря 2021 по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».