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28 февраля, 15:41

Менеджер Гагариной — о выступлении перед матчами сборной России: «Полина всегда только за»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полина Гагарина.
Фото Global Look Press

Менеджер известной российской певицы Полины Гагариной Андрей Мухачев ответил на вопрос «СЭ» об отношении артистки к приглашениям РФС на матчи сборной России.

«Полина Гагарина всегда с удовольствием относится к таким приглашениям. По возможности, если мы успеваем и находимся в Москве в это время, то всегда только «за», — сказал Мухачев «СЭ».

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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