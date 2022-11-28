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Сегодня, 13:51

Пайкин считает, что переход РФС в Азиатскую конфедерацию может дать новый старт развитию отечественного футбола

Алина Савинова
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Депутат Госдумы и Руководитель Рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Можно ли было представить, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, в команде которой будет великий Месси? Это пример того, что мир, в том числе спортивный, стремительно меняется, что стереотипы уже не работают, что надо не пытаться подстроится под чье-то мнение, а реализовывать собственную концепцию развития спорта вообще и футбола в частности.

Не мы отказались от чемпионата мира. Это нас туда не допустили функционеры ФИФА. Не мы отказались играть с европейскими странами — это нас не допускает УЕФА. Будем ли мы ждать, когда нас «простят», или начнем свою игру? В этом смысле переход в Азиатскую конфедерацию футбола может дать новый старт внутреннему развитию отечественного футбола. Цепляться за прежние авторитеты, на мой взгляд, бесперспективно. Европейский спорт прочно перемешался с политикой. Нам нужно начинать свою игру", — цитирует Пайкина «Газета.Ru».

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/28/19138081.shtml?updated
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