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Сегодня, 16:07

Терюшков считает, что России лучше создавать свои футбольные ассоциации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о том, что союз рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Здесь нужно понимать такую вещь, на какой части света находится наша страна. Россия — страна восточная, мы ближе к этим странам, нежели европейским. Наш президент ранее уже говорил, что мы должны создавать с нашими партнерами различные спортивные ассоциации. Но что касается АФК, то нужно понимать, что они все равно находятся в юрисдикции ФИФА. А они в свою очередь выполняют рекомендации МОК, которые направлены против России и Беларуси. Это никуда не делось. Я думаю, что лучше стоит задумать о таком моменте: стоит ли нам оставаться в тех федерациях, которые ведут русофобскую, агрессивную политику? Может быть, нам стоит создать свои ассоциации? Это будет правильный шаг. Посмотрим, какие решения примут руководители РФС», — приводит слова Терешкова «РБ Спорт».

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-o-perehode-rfs-v-afk-rossiya-vostochnaya-strana-no-luchshe-sozdavat-svoi-sportivny-e-assotsiatsii/
Футбол
РФС
Роман Терюшков
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