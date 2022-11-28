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Сегодня, 13:08

Смородская: «Азиатская конфедерация футбола ничего хорошего нам не даст»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре «СЭ» отреагировала на новость о том, что РФС обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Цель РФС понятна — чтобы были хоть какие-то международные соревнования. Но АКФ ничего хорошего нам не даст. Что тогда делать? Ждать, когда снимут ограничения», — сказала Смородская «СЭ».

В феврале УЕФА и ФИФА из-за ситуации вокруг Украины отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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