Смородская: «Азиатская конфедерация футбола ничего хорошего нам не даст»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре «СЭ» отреагировала на новость о том, что РФС обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Цель РФС понятна — чтобы были хоть какие-то международные соревнования. Но АКФ ничего хорошего нам не даст. Что тогда делать? Ждать, когда снимут ограничения», — сказала Смородская «СЭ».

В феврале УЕФА и ФИФА из-за ситуации вокруг Украины отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.