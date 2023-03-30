Осинькин не считает, что Ирак доминировал в товарищеском матче со сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался об игре сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

«Матч с Ираком можно разделить на две части. Первый тайм мы провели плохо. С другой стороны, моменты соперника были только с ошибок, которые мы сами и совершили. Говорить о том, что Ирак доминировал — неправильно. Характер игры во втором тайме больше отражает уровень двух команд», — сказал Осинькин «СЭ».

Встреча между сборными России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге. Победу команде Валерия Карпина принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева.