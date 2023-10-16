Обляков о ничьей с Кенией: «Мы очень старались, бились»

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал ничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче. Хавбек отличился на 89-й минуте встречи.

Для Облякова гол стал первым за национальную команду.

«Рад забить дебютный гол. Жаль не удалось победить. Мы очень старались, бились. Всем спасибо за поддержку», — сказал Обляков после игры.

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее команда Валерия Карпина не выявила победителя в играх с Катаром (1:1), Египтом U-23 (1:1) и Ираном (1:1).