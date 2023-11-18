Нигматуллин — о возможном матче за сборную России: «Для меня этот вызов в сборную очень важен»

Голкипер сборной России и «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился эмоциями после вызова в состав национальной команды на матч с Кубой.

«Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.

Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!

Решение по вратарю примет тренерский штаб. Ты всегда хочешь сыграть, у меня есть это желание", — сказал Нигматуллин.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.