Кривцов считает, что допуск юниорской сборной России — шаг к потенциальному возвращению

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о решении допустил юниорскую сборную России до международных соревнований.

«УЕФА принял решение допустить сборную России до 17 лет? Прекрасно, что начинают допускать наши команды. Ребята получат только положительные эмоции. Думаю, это какой никакой, но все же шаг к потенциальному возвращению», — отметил Кривцов.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.