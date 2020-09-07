«Не надо это больше поднимать». Черчесов не хочет обсуждать ситуацию между Дзюбой и Соболевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не хочет возвращаться к разговору о первоначальном невызове нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду.

— Это не наша история. Они все решили — значит хорошо. И не надо это больше поднимать, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

25 августа была оглашена заявка национальной команды для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций с Сербией и Венгрией. В ней не оказалось Соболева.

По словам Черчесова, решение не вызывать 23-летнего игрока было принято из-за его конфликта с Артемом Дзюбой, который является капитаном сборной России.

Однако впоследствии ситуация была урегулирована и Соболев присоединился к национальной команде.