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Мостовой считает, что Черчесов поступил правильно в ситуации с Дзюбой

01:33
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой согласился с решением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова отказаться от вызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы после скандала с интимным видео.

«Согласен с главным тренером, он правильно поступил, правильные слова нашел, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ». — Артему сейчас не надо было вызываться в сборную. Это (подобное видео — Прим. «СЭ» можно было сделать у каждого из нас».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.

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