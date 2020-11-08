Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями, которые переживает после того, что с ним случилось за последние сутки.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

«Я во многом виноват, — сказал Дзюба. — Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья.

Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень непросто. Спасибо команде, ребятам, которые сплотились и поддержали. Сегодня мы показали, что являемся действительно командой.

Благодарю всех. Благодарю судьбу за те уроки, которые, наверное, очень болезненные и жестокие. Но где-то я сам виноват. Так что всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело».