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Сегодня, 22:40

Андрей Мостовой: «Карпин решает все. Из игроков — Джикия: ветеран, капитан»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал лидеров раздевалки в сборной России.

«Как и Семак в «Зените», в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать», — приводит слова Мостового Sport24.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-karpin-reshayet-vse-iz-igrokov-dzhikiya-veteran-kapitan-a-mostovoy-nazval-lidera-v-razdevalke-sbornoy-rossii
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Андрей Мостовой
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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