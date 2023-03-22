Андрей Мостовой: «Карпин решает все. Из игроков — Джикия: ветеран, капитан»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал лидеров раздевалки в сборной России.

«Как и Семак в «Зените», в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать», — приводит слова Мостового Sport24.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.