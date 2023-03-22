Андрей Мостовой прокомментировал непопадание Дзюбы в состав сборной на игры с Ираном и Ираком

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о том, почему нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали в сборную России на мартовский сбор.

«Правильно, что сейчас в сборную не зовут игроков старше 30 лет? Того же Дзюбу? У него такая ситуация... Надо забить всего один гол для рекорда (Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной России — СЭ). А на игры с Киргизией и Узбекистаном, возможно, хотят приглашать молодых и пробовать их. Если не в этих матчах, то когда вообще? Случалось, приезжаешь в сборную, а там половину игроков я не видел еще. Но сейчас будут более серьезные игры. С тем же Ираном вызвали наших легионеров. Это тоже правильно. А то слишком много негатива было после неудачных игр с Киргизией и Узбекистаном», — приводит слова Мостового портал Sport24.

Дзюба провел свой последний матч в составе национальной команды против Дании на чемпионате Европы 2020 года. 34-летний нападающий делит титул лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым (30).

Ранее главный тренер российской команды Валерий Карпин во время общения с прессой заявил, что на данный момент тренерский штаб отказался от вызова полевых игроков старше 30 лет.