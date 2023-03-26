Семшов: «В первом тайме сборная России допускала много ошибок»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Смешов прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

«Игра получилась с двумя разными таймами. В первом сборная России играла медленно, допускала много ошибок, а во втором добавили в движении, точности передач, агрессии впереди. Из-за этого сразу пошли голы, появилось преимущество», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).