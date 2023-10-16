Мостовой назвал безобразной игру сборной Россией с Кенией

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче национальной команды со сборной Кении (2:2).

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть. А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры. Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.