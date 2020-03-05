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Министр спорта Матыцин надеется, что сборная России порадует болельщиков на Евро-2020

18:05
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что сборная России сможет порадовать болельщиков на чемпионате Европы-2020.

— Минспорт активно участвует в реализации программ развития футбола на территории РФ в рамках нашей компетенции, в организации крупных международных проектов, в том числе и по подготовке сборной, — цитирует Матыцина ТАСС. — Надеюсь, что она порадует всех любителей футбола на чемпионате Европы. Мы заинтересованы в том, чтобы госполитика и деятельность общественных организаций в лице федераций всегда была координирована, наша цель — развитие вида спорта, чтобы как можно больше людей занимались этим видом спорта, с большим интересом и на комфортных спортобъектах.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7909143

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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