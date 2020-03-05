Министр спорта Матыцин надеется, что сборная России порадует болельщиков на Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что сборная России сможет порадовать болельщиков на чемпионате Европы-2020.

— Минспорт активно участвует в реализации программ развития футбола на территории РФ в рамках нашей компетенции, в организации крупных международных проектов, в том числе и по подготовке сборной, — цитирует Матыцина ТАСС. — Надеюсь, что она порадует всех любителей футбола на чемпионате Европы. Мы заинтересованы в том, чтобы госполитика и деятельность общественных организаций в лице федераций всегда была координирована, наша цель — развитие вида спорта, чтобы как можно больше людей занимались этим видом спорта, с большим интересом и на комфортных спортобъектах.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Финляндии и Бельгии.