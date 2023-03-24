Хлусевич: «Я согласен с Карпиным, после гола Ирану немножко подсели»

Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Карпин сказал, что недоволен тем, как играла сборная после забитого мяча? Мы еще поговорим, обсудим этот матч. Разберем, тренер скажет, что не понравилось. Возможно, я согласен с Валерием Георгиевичем, потому что после гола немножко подсели. Не знаю, почему так происходит. Наверное, определенные психологические моменты, общекомандные», — сказал Хлусевич Sport24.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.