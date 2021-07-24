Лопырева считает, что конфликт Дзюбы с Карпиным времен «Спартака» не должен помешать сборной
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева высказалась о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России. 52-летний российский специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
— Я рада за Валеру и желаю удачи ему на новом посту! — сразу начала Виктория еще до первого вопроса.
— Вы знакомы лично? И какое главное качество Карпина, за счет которого он смог бы удачно выступить со сборной в отборе ЧМ-2022?
— Знаю Валеру давно и считаю его очень харизматичным мужчиной. Пожалуй, эта одна из главных черт для тренера.
Карпин — опытный специалист и, очевидно, задача номер один, поставленная перед ним РФС — выход на чемпионат мира в Катаре.
У нас очень непростая группа и времени на раскачку совсем нет, однако, есть костяк команды, собранный Саламовичем (Станиславом Черчесовым. — Прим. А.Ч.), так что Россия способна достичь цели.
— Лидер сборной Дзюба...
— Понимаю, о чем ты. Артем — одно из главных действующих лиц при Черчесову, начиная с 2018 года, тут нет никаких сомнений.
А останется ли форвард в этой роли или у Карпина появится новый герой — покажет время.
— Давний конфликт нападающего с тренером времен «Спартака» не помешают?
— Хочу верить, что нет, ведь оба — профессионалы своего дела. Личное не должно смешиваться с командным. Тем более, когда на кону такая важная для страны миссия — выход на ЧМ.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю