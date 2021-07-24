Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Карпина в сборной России

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб нового главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.

«Разговор был. Он предложил эту должность. Было неожиданно.

Какой функционал? Давайте подождем. Главный тренер должен представить свой штаб и объявить, кто и чем будет заниматься.

Кончено, это очень интересно. И очень ответственно.

Не буду скрывать, что сейчас больше будет акцент на российских футболистов. Мы уже успели с Валерием Георгиевичем многое обсудить», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

52-летний Николай Писарев имеет опыт работы в «Крыльях Советов», «Уралане», «Олимпийце», «Урожае», в молодежной сборной России и в национальной команде по пляжному футболу.

Также указано, что в штаб Карпина войдут ростовские тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Валерий Карпин будет совмещать должность главного тренера «Ростова» и сборной России.