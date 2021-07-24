Теперь дорога в сборную для Дзюбы закрыта? Мнение Колоскова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков допустил, что мы еще увидим в сборной России форварда Артема Дзюбу после назначения на пост главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

— При Карпине Дзюбу мы в сборной не увидим?

— А я бы не был столь категоричен. Если по футбольным качествам Дзюба подходит Карпину, то почему тренер его не вызовет? Если Карпин видит Дзюбу в своей команде, то никаких проблем я не вижу. Сядут, поговорят, все вопросы снимут между собой. Вот и все. Ну да, где-то зацепились, что-то сказали... Но здесь на первый план должен выйти спортивный принцип.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Вячеслав Колосков: «Раз не удалось договориться с иностранцем, Карпин — абсолютно логичный выбор»