Левитин о допуске юношеских сборных России: «Международные организации поступили разумно»

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» прокомментировал предложение исполкома УЕФА о допуске российских национальных команд до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования. Они [ФИФА и УЕФА] же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию», — сказал Левитин «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

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