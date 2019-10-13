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L'Equipe — о победе сборной России над Кипром: «Неудержимый Черышев»

22:59
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Французская газета L'Equipe опубликовала в своем Instagram фотографию с нападающим сборной России Денисом Черышевым после победы команды Станислава Черчесова над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

— Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020 после лидера группы I Бельгии благодаря разгромной победе над Кипром, — написано в Instagram L'Equipe. — Команда Черчесова действовала эффективно. Россия атаковала усилиями Головина из «Монако», неудержимого Черышева и нападаюшего Дзюбы.

Эта победа позволила россиянам досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

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Кипр — Россия

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