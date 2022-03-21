Кучаев отреагировал на вызов в сборную России на мартовский сбор

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев отреагировал на вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Вызов в сборную стал неожиданностью, потому что списки к этому моменту уже были известны. А утром позвонили и сказали: «Приезжай». Первые эмоции — удивление, потому что настолько неожиданно все получилось.

Какая сейчас мотивация в сборной? Ты совершенствуешься не только в официальных играх, но и на тренировках. В команде собраны игроки самого высокого уровня. Даже тренироваться с ними круто! Хочется набраться опыта.

С Карпиным пока ни разу не общался. Сейчас мне это только предстоит", — сказал Кучаев Sport24.

Напомним, Кучаев выступает за «Рубин» с января 2022 года на правах аренды. Полноценный контракт с игроком принадлежит московскому ЦСКА.