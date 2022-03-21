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Кучаев отреагировал на вызов в сборную России на мартовский сбор

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев отреагировал на вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Вызов в сборную стал неожиданностью, потому что списки к этому моменту уже были известны. А утром позвонили и сказали: «Приезжай». Первые эмоции — удивление, потому что настолько неожиданно все получилось.

Какая сейчас мотивация в сборной? Ты совершенствуешься не только в официальных играх, но и на тренировках. В команде собраны игроки самого высокого уровня. Даже тренироваться с ними круто! Хочется набраться опыта.

С Карпиным пока ни разу не общался. Сейчас мне это только предстоит", — сказал Кучаев Sport24.

Напомним, Кучаев выступает за «Рубин» с января 2022 года на правах аренды. Полноценный контракт с игроком принадлежит московскому ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-21-kuchayev-vyzov-v-sbornuyu-stal-neozhidannostyu-budu-sovershenstvovatsya-dazhe-trenirovatsya-tam-kruto
Константин Кучаев
Сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)
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