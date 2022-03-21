В «Зените» рассказали о состоянии заболевшего Ерохина

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не примет участия в тренировочном сборе национальной сборной России, сообщает сайт клуба.

Ерохин, пропустивший матч «Зенита» с тульским «Арсеналом» из-за болезни, продолжит восстановление в расположении сине-бело-голубых.

Таким образом, 21 марта в сборную России отправились шестеро зенитовцев — защитники Дмитрий Чистяков, Данил Круговой и Алексей Сутормин, полузащитники Далер Кузяев и Андрей Мостовой, а также нападающий Иван Сергеев.

Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит в Москве и завершится 27 марта.