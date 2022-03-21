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Сегодня, 16:33

В сборной России объяснили отсутствие Ерохина, Смолова, Захаряна и Заболотного

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший врач сборной России Владимир Хайтин объяснил, почему сбор национальной команды пропустят Александр Ерохин из «Зенита», Федор Смолов и Арсен Захарян, представляющие «Динамо», а также Антон Заболотный из ЦСКА.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Еще один игрок, который не примет участия в тренировках в Новогорске, это Арсен Захарян. В матче с «Ростовом» Арсен получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб", — приводит слова Хайтина сайт РФС.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215466
Александр Ерохин
Антон Заболотный
Арсен Захарян
Федор Смолов
Сборная России по футболу
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