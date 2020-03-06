Коронавирус может помешать сборной России. Что ждет Головина, Черышева и Смолова?

Указ мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса может серьезно сказаться на проведении футбольных соревнований, а также на сборной России.

Один из пунктов указа гласит: «Обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней».

В связи с этим возникает ряд вопросов.

1) Как в случае вызова в сборную России в конце марта готовиться к матчам с Швецией и Молдавией Александру Головину, играющему во Франции, а также Денису Черышеву и Федору Смолову, выступающим в Испании?

2) Что делать после возвращения в Москву футболисткам женской первой и молодежной сборных России, которые сегодня проводят свои матчи в Германии и Испании? При том, что чемпионат России должен стартовать 29 марта.

3) Как поступать с другими турнирами? Скажем, мужскую юношескую сборную (2001 г.р.) в конце марта во Франции ждет элитный раунд чемпионата Европы.

«СЭ» обратился с соответствующим запросом в РФС для прояснения ситуации. (Константин Алексеев)

Мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом