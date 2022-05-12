Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложил сборной России по футболу провести выставочные матчи для детей из детских домов и пионерских лагерей.

«У нас нет соперников, поэтому совершенно нормально не собирать сборную. Единственное, что можно сделать, с моей точки зрения, собраться и сыграть двухсторонний матч со зрителями, максимально распахнув двери базы для журналистов. И сыграть для болельщиков выставочный матч. Для детей, собрать их с пионерских лагерей, детских домов и подарить радость людям. Вот так можно сделать. А не как в прошлый раз, когда сборная собралась на закрытый сбор непонятно зачем. Мы должны привыкать к тому, что у нас нет соперников и все будет очень грустно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «СЭ» стало известно, что сборная России не будет проводить матчи по окончанию сезона РПЛ и откажется от проведения тренировочного сбора. Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о товарищеской встрече со сборной Ирана.