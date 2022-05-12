Сборная России не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончанию сезона в РПЛ

По информации «СЭ», сборная России не будет проводить матчи по окончанию сезона РПЛ и откажется от проведения тренировочного сбора.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры о товарищеской встрече со сборной Ирана.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона. Сборная будет понижена в классе по завершении группового этапа и опустится из дивизиона B в дивизион C.

Сборная России проводила последний учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.