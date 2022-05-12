Колосков: «Есть возможность сыграть с Катаром или Саудовской Аравией. Я за то, чтобы сборы проводились»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что сборная Россия не будет проводить матчи по окончанию сезона РПЛ и откажется от тренировочного сбора.

«Когда против нас только ввели санкции, говорил, что терять сборную России ни в коем случае нельзя. Другое дело, что специалисты должны определить очередность этих сборов, их объем, масштаб, количество людей, которые приглашаются на эти сборы. Лучше эти сборы проводить накануне каких-то товарищеских игр, как это и было запланировано. Посмотрим, что будет со сборной Ирана», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков считает, что надо продолжать поиск сборной-соперника, но надо переговорить с ФИФА, потому что товарищеские матчи, особенно межконтинентальные под их юрисдикцией.

«У нас есть возможность сыграть с командами Персидского залива: Катар, Саудовская Аравия, Кувейт. Там есть, с кем играть, отношения у нас неплохие. В конце концов хоккеисты играют с Белоруссией. К чему это все говорю — я за то, чтобы сборы проводились причем на всех уровнях, молодежная команда в том числе, но в меньшей степени, так как возраст постоянно меняется. В любом случае есть еще юноши, селекционные сборы — все это надо оставить, потому что мы по-прежнему члены и ФАФА, и УЕФА. Это никто не оспаривает, а санкции в итоге отменят. Для того, чтобы потом подойти к играм в неразобранном состоянии, нужно проводить сборы», — добавил Колосков.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры о товарищеской встрече со сборной Ирана.