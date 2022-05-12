Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:13

Колосков: «Есть возможность сыграть с Катаром или Саудовской Аравией. Я за то, чтобы сборы проводились»

Колосков считает, что сборная России должна проводить матчи и сборы
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что сборная Россия не будет проводить матчи по окончанию сезона РПЛ и откажется от тренировочного сбора.

«Когда против нас только ввели санкции, говорил, что терять сборную России ни в коем случае нельзя. Другое дело, что специалисты должны определить очередность этих сборов, их объем, масштаб, количество людей, которые приглашаются на эти сборы. Лучше эти сборы проводить накануне каких-то товарищеских игр, как это и было запланировано. Посмотрим, что будет со сборной Ирана», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков считает, что надо продолжать поиск сборной-соперника, но надо переговорить с ФИФА, потому что товарищеские матчи, особенно межконтинентальные под их юрисдикцией.

«У нас есть возможность сыграть с командами Персидского залива: Катар, Саудовская Аравия, Кувейт. Там есть, с кем играть, отношения у нас неплохие. В конце концов хоккеисты играют с Белоруссией. К чему это все говорю — я за то, чтобы сборы проводились причем на всех уровнях, молодежная команда в том числе, но в меньшей степени, так как возраст постоянно меняется. В любом случае есть еще юноши, селекционные сборы — все это надо оставить, потому что мы по-прежнему члены и ФАФА, и УЕФА. Это никто не оспаривает, а санкции в итоге отменят. Для того, чтобы потом подойти к играм в неразобранном состоянии, нужно проводить сборы», — добавил Колосков.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры о товарищеской встрече со сборной Ирана.

Сборная России по футболу
0
Читайте также
Как спастись от сезонной аллергии?
Канадец в русском стиле, шведы и финны без игроков КХЛ, крутой тинейджер из Словакии. Чемпионат мира по хоккею-2022 без России – что это будет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о сборной России: «Можно собраться и сыграть двухсторонний матч со зрителями»

Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости