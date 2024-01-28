Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:28

Колосков считает, что президент УЕФА хочет вернуть российский футбол на международную арену

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина, который заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Во-первых, Чеферин никогда плохо не отзывался о России, РФС и прочих. Во-вторых, вы все забываете истоки. Сегодня у нас есть санкции ФИФА и УЕФА против того, чтобы участвовать в официальных соревнованиях сборным и клубам. Россия — Сербия — это товарищеский матч. Никакого отношения к тем ограничениям, которые были введены, этот случай не имеет. То, что Чеферин лишний раз подтвердил, это хорошо. Это свидетельствует о том, что у него есть настрой при первой возможности вернуть российский футбол на международную арену», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Александер Чеферин. Чеферин — о матче между сборными России и Сербии: «Почему это проблема, если люди хотят играть в футбол?»

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

Сергей Жуков

Футбол
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
УЕФА
0
Читайте также
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Глава УЕФА Чеферин рассказал, когда Россию допустят к международным турнирам
Чеферин — о матче между сборными России и Сербии: «Почему это проблема, если люди хотят играть в футбол?»
Винер: «Как девиз «быстрее, выше, сильнее» будет выполнен, если на Олимпиаде нет сильнейших»
Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде в Париже
Девятьяров не поддерживает спортсменов, желающих выступить на Олимпиаде на условиях МОК
Гендиректор ФХР — о возвращении сборной Израиля на международную арену: «Это открывает для нас окно возможностей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чеферин — о матче между сборными России и Сербии: «Почему это проблема, если люди хотят играть в футбол?»

Глава УЕФА Чеферин рассказал, когда Россию допустят к международным турнирам

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости