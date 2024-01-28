Колосков считает, что президент УЕФА хочет вернуть российский футбол на международную арену

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина, который заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Во-первых, Чеферин никогда плохо не отзывался о России, РФС и прочих. Во-вторых, вы все забываете истоки. Сегодня у нас есть санкции ФИФА и УЕФА против того, чтобы участвовать в официальных соревнованиях сборным и клубам. Россия — Сербия — это товарищеский матч. Никакого отношения к тем ограничениям, которые были введены, этот случай не имеет. То, что Чеферин лишний раз подтвердил, это хорошо. Это свидетельствует о том, что у него есть настрой при первой возможности вернуть российский футбол на международную арену», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

Сергей Жуков