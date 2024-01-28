Глава УЕФА Чеферин рассказал, когда Россию допустят к международным турнирам

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, чувствует ли он на себе давление со стороны России после отстранения команд от турниров.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжаются действия на Украине. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это. Спортсменам всегда плохо, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена», — цитирует Чеферина The Guardian.

Ранее президент УЕФА заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча Россия — Сербия, который должен пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение. В рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций Россия занимает 29-е место.