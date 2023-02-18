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Сегодня, 15:11

Колосков считает, что Карпин вызовет Малкома и Клаудиньо в сборную России после смены ими гражданства

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо готовятся получить российские паспорта.

«К этой новости я отношусь спокойно. Не вижу ничего выдающегося или фантастического в этом. Нормальное явление — они не первые и не последние. Для российского футбола, конечно, это приобретение. Малком и Клаудиньо — игроки высокого международного класса. Оба замечательно играют. Конечно, если будет время официальных и международных матчей, я думаю, что Валерий Карпин обязательно их вызовет. Потому что футболистов такого уровня у нас немного», — цитирует Колоскова Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-schitaet-chto-karpin-vyizovet-malkoma-i-klaudino-v-sbornuyu-rossii-pri-ih-naturalizatsii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Вячеслав Колосков
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