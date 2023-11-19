Колыванов призвал сборную России забить кубинцам как можно больше мячей

Бывший нападающий сборной России, главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов признался, что ему неинтересен товарищеский матч национальной команды с Кубой.

«Кубу вообще никто не знает, даже не знаю, чего ожидать, — приводит «Газета.Ru» слова Колыванова. — Голов побольше жду от нашей сборной. Не знаю, какой у наших настрой будет, против таких команд настраиваться очень сложно. Может, будут пробоваться разные варианты, зарисовки, другие схемы — не знаю, что Карпин придумает. Понятно, что Кубу надо обыгрывать и стараться забить как можно больше мячей. Хочется красивой и комбинационной игры с яркими моментами. Но Куба не тот соперник для нас — верите, даже неинтересен этот матч».

Сборные России и Кубы сыграют в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.