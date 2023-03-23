Кобелев: «В национальной команде России должны быть сильнейшие футболисты страны на сегодняшний день»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, нужно ли вызывать в сборную России опытных футболистов.

«Этот вопрос надо направить Карпину. Есть ли какая-то концепция сейчас у команды? Ведь сборная России — это отдельная тема, и она никак не связана с клубной структурой. В любом случае, в национальной команде России должны быть сильнейшие футболисты страны на сегодняшний день», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет против команды Ирана в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

26 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.